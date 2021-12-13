Ситуация на Донбассе: боевики атакуют, один боец подорвался на мине

Ситуация на Донбассе: боевики атакуют, один боец подорвался на мине

Противник продолжает стрелять.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщил штаб ООС.

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"Вблизи населенного пункта Талаковка враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. А в направлении Крымского оккупанты произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", — сообщили в штабе.

В районе Попасной и Катериновки противник открывал огонь из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Боец находится в лечебном заведении.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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Напомним, что российские танкисты провели боевые стрельбы у границ Украины и в оккупированном Крыму.

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