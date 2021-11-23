Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов, один боец тяжело ранен

Оккупанты семь раз срывали тишину.
За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
- В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
- Вблизи Каменки русские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.
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