Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов, один боец тяжело ранен

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов, один боец тяжело ранен

Оккупанты семь раз срывали тишину.

За прошедшие сутки, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Каменки русские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

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