Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и пулеметов, есть раненые

Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и пулеметов, есть раненые

Оккупанты14 раз нарушили тишину.

За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Противник стрелял:

Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции наших защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Золотого-4 боевики задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новолуганского оккупационные войска два раза открывали огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.

У Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы.

Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошковского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в медицинском заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь.

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