Ситуация на Донбассе: боевики били из минометов и пулеметов, есть раненые

Оккупанты14 раз нарушили тишину.
За прошедшие сутки, 31 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Противник стрелял:
Вблизи Луганского и Майорска враг вел огонь из гранатометов разных систем.
В районе Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Позиции наших защитников возле Светлодарска дважды попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вблизи Золотого-4 боевики задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новолуганского оккупационные войска два раза открывали огонь, используя противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие.
У Зайцево враг применил станковые противотанковые гранатометы.
Из автоматических станковых гранатометов обстрел производился в районе Новотошковского.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воин находится в медицинском заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь.