Ситуация на Донбассе: боевики бьют из тяжелого вооружения, один боец ранен

Раненого доставили в больницу.
За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 8 сентября.
- В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Зайцевого и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.
- В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.
- Вблизи Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, что 1 сентября в районе проведения ООС было зафиксировано аж 12 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских бойцов получили ранения.