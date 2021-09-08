Ситуация на Донбассе: боевики бьют из тяжелого вооружения, один боец ранен

Ситуация на Донбассе: боевики бьют из тяжелого вооружения, один боец ранен

Раненого доставили в больницу.

За прошедшие сутки, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 8 сентября.

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В направлении населенного пункта Железное российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Зайцевого и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Водяное враг применил гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00, 8 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что 1 сентября в районе проведения ООС было зафиксировано аж 12 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских бойцов получили ранения.

Новости с фронта: на Донбассе двое украинских защитников получили ранения

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