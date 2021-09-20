Ситуация на Донбассе: боевики интенсивно стреляют и провоцируют наших бойцов

Один военнослужащий получил ранения.
За прошедшие сутки, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой.
Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения сравнению с предыдущими сутками возросла.
Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минского договоренностями вооружения.
- Напряженная обстановка наблюдалась в районе населенного пункта Новозвановка, который противник обстреливал трижды, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 82 мм.
- Вблизи Майорска российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пытаясь спровоцировать ответ наших воинов.
- В направлении Луганского и Новолуганского враг осуществлял прицельные обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер", с помощью которого российско-оккупационные войска сбросили ВОГ-17 вблизи Талаковка.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в госпиталь. Состояние здоровья воина — удовлетворительное.
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