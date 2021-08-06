Ситуация на Донбассе: боевики нарушают перемирие и стреляют из гранатометов и пулеметов

Боевых потерь среди украинских военных нет.
За прошедшие сутки, 5 августа, боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 6 августа.
Так, вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Галициновки враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.
В направлении населенного пункта Южное оккупанты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.
Неподалеку Золотого-4 противник стрелял из ручных противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка.
В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и автомобиль.
Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Напомним, боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности. Среди местных есть раненые. Информация о погибших уточняется. Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра. И длился полчаса.