Ситуация на Донбассе: боевики нарушают перемирие и стреляют из гранатометов и пулеметов

Ситуация на Донбассе: боевики нарушают перемирие и стреляют из гранатометов и пулеметов

Боевых потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 5 августа, боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 6 августа.

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Так, вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Галициновки враг осуществлял обстрел позиций украинских защитников из артиллерийских систем 122-го калибра. В результате обстрела были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

В направлении населенного пункта Южное оккупанты осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли станковые противотанковые и ручные противотанковые гранатометы.

Неподалеку Золотого-4 противник стрелял из ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка.

В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель, повреждено жилое пятиэтажное здание и автомобиль.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности. Среди местных есть раненые. Информация о погибших уточняется. Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра. И длился полчаса.

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