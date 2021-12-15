Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, ранен военный

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы, и не прекращают обстреливать украинские позиции. В результате обстрела ранен один военнослужащий.

Об этом говорится в ТСН.Утро.

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Отмечается, около полуночи в Донецкой области пророссийские боевики попали в украинского бойца. Его срочного эвакуировали в госпиталь. Состояние раненого врачи называют среднетяжелым.

В штабе Операции объединенных сил сообщают, за прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Новости с фронта: около полуночи пророссийские наемники попали в нашего бойца

"Вблизи Новолуганского боевики открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотишевского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки и Гранитного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — говорится в сообщении штаба ООС.

Также пророссийские боевики вблизи Новомихайловки применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Водяного совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

На утро 15 декабря со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.