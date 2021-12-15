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Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, ранен военный

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Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, ранен военный

УНИАН

Состояние здоровья военного – средней тяжести.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы, и не прекращают обстреливать украинские позиции. В результате обстрела ранен один военнослужащий.

Об этом говорится в ТСН.Утро.

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