Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы, ранен военный

Состояние здоровья военного – средней тяжести.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы, и не прекращают обстреливать украинские позиции. В результате обстрела
ранен один военнослужащий.
Об этом говорится в
ТСН.Утро.
Отмечается, около полуночи в Донецкой области пророссийские боевики попали в украинского бойца. Его
срочного эвакуировали в госпиталь. Состояние раненого врачи называют среднетяжелым.
В штабе Операции объединенных сил
сообщают, за прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны боевиков зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"Вблизи Новолуганского боевики открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотишевского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки и Гранитного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — говорится в сообщении штаба ООС.
Также пророссийские боевики вблизи Новомихайловки применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Водяного совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
На утро 15 декабря со
стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.