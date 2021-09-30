Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли наших бойцов из гранатометов и пулеметов

Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли наших бойцов из гранатометов и пулеметов

Украинские военнослужащие открывали огонь.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Потерь среди наших воинов нет.

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