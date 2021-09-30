Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли наших бойцов из гранатометов и пулеметов

Украинские военнослужащие открывали огонь.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
- В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
- Вблизи населенного пункта Пески российские наемники обстреляли наши позиции, применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
- В направлении Лебединского оккупанты четыре раза вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Потерь среди наших воинов нет.