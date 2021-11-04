Ситуация на Донбассе: боевики подозрительно затихли, один бойец ранен

Ситуация на Донбассе: боевики подозрительно затихли, один бойец ранен

Противник уменьшил количество обстрелов.

За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, боевики стреляли:

Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Южного враг дважды обстрелял позиции наших защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки русские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Напомним, во вторник, 2 ноября, вражеский снайпер вблизи Павлополя в Донецкой области убил украинского бойца. В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде на Facebook сообщили, что украинского защитника, которого убили оккупанты, звали Сергей Елисеев. Он защищал Украину с первых лет войны. У воина остались жена и сын.

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