Ситуация на Донбассе: боевики подозрительно затихли, один бойец ранен

Противник уменьшил количество обстрелов.
За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, боевики стреляли:
- Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Южного враг дважды обстрелял позиции наших защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.
- Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.
- В районе Новозвановки русские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Воину оказана медицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, во вторник, 2 ноября, вражеский снайпер вблизи Павлополя в Донецкой области убил украинского бойца. В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде на Facebook сообщили, что украинского защитника, которого убили оккупанты, звали Сергей Елисеев. Он защищал Украину с первых лет войны. У воина остались жена и сын.
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