Ситуация на Донбассе: боевики провоцируют наших защитников и открывают огонь

Ситуация на Донбассе: боевики провоцируют наших защитников и открывают огонь

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 7 сентября.

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Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганское враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановка.

Обстреливая окраины населенного пункта Екатериновка, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, что 1 сентября, в районе проведения ООС было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских бойцов получили ранения.

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