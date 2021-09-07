Ситуация на Донбассе: боевики провоцируют наших защитников и открывают огонь

Боевых потерь среди украинских бойцов нет.
За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 7 сентября.
- Вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
- Вблизи Новолуганское враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.
- Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по нашим позициям неподалеку Золотого-4 и Новозвановка.
- Обстреливая окраины населенного пункта Екатериновка, российские оккупанты применили минометы 82 калибра.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, что 1 сентября, в районе проведения ООС было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских бойцов получили ранения.