Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину и продолжают стрелять

Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину и продолжают стрелять

За минувшие сутки потерь нет.

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Светлодарска русские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Луганского противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Двое военных и один гражданский получили ранения на Донбассе

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