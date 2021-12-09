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Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину и продолжают стрелять

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Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину и продолжают стрелять

pressjfo.news

За минувшие сутки потерь нет.

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, враг стрелял:

  • В направлении Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Вблизи Новоалександровки враг совершил два обстрела, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
  • В сторону Светлодарска русские наемники открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Недалеко от Луганского противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

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