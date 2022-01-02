Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину и продолжают стрелять

Зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
За прошедшие сутки, 1 января, российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В частности, оккупанты стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Широкино, Новолуганского, Водяного и Зайцевого.
С начала 2 января нарушений режима "тишины" не зафиксировали.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним, боевики не прекращали обстрелы на Донбассе даже на Новый год. Один украинский военный погиб.
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