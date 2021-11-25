Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину обстрелами из тяжелого вооружения

Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину обстрелами из тяжелого вооружения

Потерь среди наших бойцов нет.

За прошедшие сутки, 24 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки враг дважды совершил обстрелы, применяя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Луганского вражеские войска вели огонь дважды, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, наши позиции попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Bloomberg опубликовал данные разведки США о том, что россияне могут зайти в Украину из Крыма, востока и Белоруссии.

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