Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину, один боец попал под вражеский обстрел

Оккупанты продолжают стрелять.
За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
- В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
- Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Вблизи Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.
С начала суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Один военнослужащий получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.
Наши военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
Напомним, в России и Беларуси у украинских границ до сих пор находятся батальонно-тактические группы российской армии, несмотря на завершение полторы недели назад учений "Запад-2021".