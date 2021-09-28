Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину, один боец попал под вражеский обстрел

Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину, один боец попал под вражеский обстрел

Оккупанты продолжают стрелять.

За прошедшие сутки, 27 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения возросла.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Попасной противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

С начала суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Один военнослужащий получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Наши военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, в России и Беларуси у украинских границ до сих пор находятся батальонно-тактические группы российской армии, несмотря на завершение полторы недели назад учений "Запад-2021".

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