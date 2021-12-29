Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, но не так активно

Потерь среди наших бойцов нет.
За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
- В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.
Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Двое военных получили ранения.
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