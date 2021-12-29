Категория
Война на Востоке
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, но не так активно

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, но не так активно

Associated Press

Потерь среди наших бойцов нет.

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, враг стрелял:

  • На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
  • В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

На Донбассе за сутки не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня | Новости с фронта

Напомним, за прошедшие сутки, 27 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Двое военных получили ранения.

Читайте также:

Следующая публикация