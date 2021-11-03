Ситуация на Донбассе: боевики стреляют, среди украинских военных снова потери

Оккупанты продолжают атаковать позиции наших бойцов.
За прошедшие сутки, 2 ноября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Боевики стреляли:
В направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Причепиловки враг совершил два обстрела из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Новолуганского русские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Майорск оккупанты дважды совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Напомним, во вторник, 2 ноября, вражеский снайпер вблизи Павлополя в Донецкой области убил украинского бойца. В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде на Facebook сообщили, что украинского защитника, которого убили оккупанты, звали Сергей Елисеев. Он защищал Украину с первых лет войны. У воина остались жена и сын.
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