Ситуация на Донбассе: боевики убили бойца, еще один получил ранения

Оккупанты увеличили количество обстрелов.
За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Об этом сообщает штаб ООС.
- У Новотошковского враждебные вооруженные формированием дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
- В районе населенного пункта Попасная наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.
- Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.
- Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
- Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один — огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.