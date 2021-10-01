Ситуация на Донбассе: боевики убили бойца, еще один получил ранения

Ситуация на Донбассе: боевики убили бойца, еще один получил ранения

Оккупанты увеличили количество обстрелов.

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС.

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У Новотошковского враждебные вооруженные формированием дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враждебные вооруженные формированием дважды обстреляли позиции наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Каменки оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

оккупанты дважды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм и 120 мм. В районе населенного пункта Попасная наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.

наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем. Из станковых противотанковых гранатометов различных систем враг вел огонь в сторону Золотого-4 и Катериновки.

Вблизи Светлодарска противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

противник применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Крымского оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

наемники дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В сторону Талаковки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один — огнестрельное ранение. Военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

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