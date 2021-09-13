Ситуация на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще трех ранили

Ситуация на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще трех ранили

Оккупанты ведут мощные обстрелы.

За прошедшие сутки, 12 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка, Зайцево и Золотое-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Еще трое защитников получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья — удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Напомним, что на Донбассе 11 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов двое украинских военных погибли, 9 — получили ранения, 1 — боевое травмирования.

Новости с фронта: на Донбассе двое украинских защитников получили ранения

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