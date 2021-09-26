Ситуация на Донбассе: боевики ведут обстрелы, есть раненый

Ситуация на Донбассе: боевики ведут обстрелы, есть раненый

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

За прошедшие сутки, 25 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщили в возведении ООС 26 сентября.

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В направлении Верхнетороцкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм. Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы. В сторону Водяного враг вел обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное. Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение. В течение текущих суток, 26 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, в России и Беларуси у украинских границ до сих пор находятся тактические группы российской армии, несмотря на завершение полторы недели назад учений "Запад-2021".

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