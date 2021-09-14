Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы, один боец погиб

Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы, один боец погиб

Оккупанты обстреливают позиции украинских военных.

Накануне российско-оккупационные войска возобновили обстрелы — один боец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 14 сентября.

За минувшие сутки в штабе операции объединенных сил насчитали 12 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.

российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм. В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра. В направлении населенного пункта Попасная враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Новости с фронта: на Донбассе погиб украинский военный - вечером оккупанты возобновили обстрелы

Напомним, что на Донбассе 12 сентября боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов погиб военный.

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