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Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы, один боец погиб

Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы, один боец погиб

УНИАН

Оккупанты обстреливают позиции украинских военных.

Накануне российско-оккупационные войска возобновили обстрелы — один боец получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 14 сентября.

За минувшие сутки в штабе операции объединенных сил насчитали 12 нарушений режима прекращения огня.

  • Вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
  • В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
  • В районе Золотого-4  оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
  • В направлении населенного пункта Попасная враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.    

Новости с фронта: на Донбассе погиб украинский военный - вечером оккупанты возобновили обстрелы

Новости с фронта: на Донбассе погиб украинский военный - вечером оккупанты возобновили обстрелы

Напомним, что на Донбассе 12 сентября боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов погиб военный.

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