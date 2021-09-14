Ситуация на Донбассе: боевики возобновили обстрелы, один боец погиб

Оккупанты обстреливают позиции украинских военных.
Накануне российско-оккупационные войска возобновили обстрелы — один боец получил ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 14 сентября.
За минувшие сутки в штабе операции объединенных сил насчитали 12 нарушений режима прекращения огня.
- Вблизи Зайцево противник обстрелял позиции украинских защитников с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра.
- В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
- В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
- Неподалеку Катериновки враждебные наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
- Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел с крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.
- В направлении населенного пункта Попасная враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
Напомним, что на Донбассе 12 сентября боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов погиб военный.