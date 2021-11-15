Ситуация на Донбассе: боевики заминировали населенный пункт и обстреляли санитарные машины

Противник 19 раз нарушал тишину.
За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В частности, враг стрелял:
- В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окраины населенного пункта — повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
- Недалеко от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс.
- Вблизи Причепиловки русские наемники вели обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, оккупанты осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
- Возле Екатериновки в Луганской области противник дважды обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- В Новолуганском районе наемники два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
- Недалеко от Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
- В сторону Крымского враг дважды вел огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
- В направлении Южного обстрел производился из гранатометов разных систем.
- В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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