Ситуация на Донбассе: боевики затихли, двое бойцов получили ранения

Противник продолжает нарушать режим тишины.

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Также читайте На Донбассе получил ранения украинский военный

Враг нарушал режим тишины:

У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 произвели обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

Новости Украины: в МИД удивлены, что РФ только сейчас заинтересовалась задержанным на Донбассе боевиком

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку