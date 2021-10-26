Ситуация на Донбассе: боевики затихли, двое бойцов получили ранения

Противник продолжает нарушать режим тишины.
За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Враг нарушал режим тишины:
- У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.
- Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
- В направлении Золотого-4 произвели обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.