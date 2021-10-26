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Ситуация на Донбассе: боевики затихли, двое бойцов получили ранения

Ситуация на Донбассе: боевики затихли, двое бойцов получили ранения

Операция объединенных сил / Facebook

Противник продолжает нарушать режим тишины.

За прошедшие сутки, 25 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Враг нарушал режим тишины:

  • У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм.
  • Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
  • В направлении Золотого-4 произвели обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

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