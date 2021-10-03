Ситуация на Донбассе: миссия ОБСЕ насчитала 209 нарушений тишины

В Луганской области зафиксировали 16 взрывов.

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 209 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 21 нарушение в Луганской области.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 231/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ).

"В Донецкой области СММ зафиксировала 209 нарушений режима прекращения огня, в том числе 13 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 250 нарушений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ: пять раз было применено запрещенное минского договоренностями вооружение. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воинов госпитализировали. Состояние обоих раненых — удовлетворительное.

Новости с фронта: на Донбассе погиб украинский военный - вечером оккупанты возобновили обстрелы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку