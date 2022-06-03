Ситуация на Донбассе на 100-й день войны: Генштаб сообщает о принудительной мобилизации и штурме жилых районов Северодонецка

Ситуация на Донбассе на 100-й день войны: Генштаб сообщает о принудительной мобилизации и штурме жилых районов Северодонецка

На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения.

На Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 3 мая.

Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

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На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки.

На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.

Напомним, ВСУ откинули российских оккупантов от двух населенных пунктов возле Северодонецка.

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