Ситуация на Донбассе на 100-й день войны: Генштаб сообщает о принудительной мобилизации и штурме жилых районов Северодонецка

На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения.
На Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 3 мая.
Враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.
На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.
На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки.
На временно оккупированной территории Донецкой области идет принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины.
Напомним, ВСУ откинули российских оккупантов от двух населенных пунктов возле Северодонецка.
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