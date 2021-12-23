Ситуация на Донбассе: на фронте абсолютная тишина, ни одного выстрела

Боевики прекратили обстрелы.
За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, 22 декабря состоялось заседание ТКГ, на котором стороны согласовали возобновление действия режима прекращения огня.
"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому", – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.
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