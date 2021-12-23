Ситуация на Донбассе: на фронте абсолютная тишина, ни одного выстрела

Ситуация на Донбассе: на фронте абсолютная тишина, ни одного выстрела

Боевики прекратили обстрелы.

За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Также читайте Ситуация на Донбассе: пророссийские боевики обстреляли Марьинку из тяжелой артиллерии

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

На Донбассе прощались с украинским разведчиком Станиславом Запорожцем | Новости Украины

Напомним, 22 декабря состоялось заседание ТКГ, на котором стороны согласовали возобновление действия режима прекращения огня.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому", – сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин.

Читайте также: