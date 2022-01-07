Ситуация на Донбассе: на Рождество оккупанты один раз открывали огонь в сторону позиций ООС

Ситуация на Донбассе: на Рождество оккупанты один раз открывали огонь в сторону позиций ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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Об этом 7 января в вечерней сводке сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, возле Катериновки русские наемники открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина. Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

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