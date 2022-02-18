Ситуация на Донбассе накаляется: пророссийские боевики обстреляли 26 населенных пунктов

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Пророссийские боевики продолжают обстреливать населённые пункты из тяжелой артиллерии, ситуация остается напряженной. По состоянию на 14:00 под обстрел попали 26 населенных пунктов.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"По состоянию на 14 часов, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — говорится в сообщении.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

БОЛОТЕННОЕ, НОВОГНАТОВКУ и СТАРЫЙ АЙДАР — из артиллерии калибра 122 мм.

— из артиллерии калибра 122 мм. Четыре раза СТАРОГНАТОВКА — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

— из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов. ЧЕРМАЛИК – из автоматических станковых гранатометов.

– из автоматических станковых гранатометов. Дважды ПЕСЧАНОЕ – из минометов калибра 120 мм.

– из минометов калибра 120 мм. ЮЖНОЕ — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

— из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. ШУМЫ, ВОДЯНОЕ, ОПЫТНОЕ, ГНУТОВО – из минометов калибра 82 мм.

– из минометов калибра 82 мм. НЕВЕЛЬСКОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

– из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Дважды СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм.

– из минометов калибра 120 мм. Семь раз ЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

— из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ — из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

— из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов. Три раза НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

– из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов. НИЖНЕТЕПЛОЕ и МИРОНОВСКИЙ – из станковых противотанковых гранатометов.

и – из станковых противотанковых гранатометов. ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

– из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Три раза ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

– из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. ПОПАСНУЮ — из минометов калибра 120 мм.

— из минометов калибра 120 мм. КРАСНОГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

— из минометов калибра 120 мм, 82 мм. АРТЕМА – из минометов калибра 120 мм., противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

– из минометов калибра 120 мм., противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов. МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

– из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Дважды НОВОГРИГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.

— из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов. Дважды НОВОАЛЕКСАНДРОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В прессцентре ООС информируют, к счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет. Украинские военные открывали ответный огонь для прекращения активности боевиков только в случае угрозы жизни военнослужащих.

"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", — отмечают украинские военные.

Напомним, российские боевики с оккупированных территорий 18 февраля обстреляли Счастье в Луганской области. Повреждения получили админздание пожарно-спасательной части. Также известно, что под обстрел на КПВВ попал гуманитарный конвой "Красного Креста".

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