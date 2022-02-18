Ситуация на Донбассе накаляется: пророссийские боевики обстреляли 26 населенных пунктов

К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.
Пророссийские боевики продолжают обстреливать населённые пункты из тяжелой артиллерии, ситуация остается напряженной. По состоянию на 14:00 под обстрел попали 26 населенных пунктов.
Об этом сообщает штаб ООС.
"По состоянию на 14 часов, 18 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — говорится в сообщении.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- БОЛОТЕННОЕ, НОВОГНАТОВКУ и СТАРЫЙ АЙДАР — из артиллерии калибра 122 мм.
- Четыре раза СТАРОГНАТОВКА — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
- ЧЕРМАЛИК – из автоматических станковых гранатометов.
- Дважды ПЕСЧАНОЕ – из минометов калибра 120 мм.
- ЮЖНОЕ — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- ШУМЫ, ВОДЯНОЕ, ОПЫТНОЕ, ГНУТОВО – из минометов калибра 82 мм.
- НЕВЕЛЬСКОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм.
- Семь раз ЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
- ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ — из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
- Три раза НЬЮ ЙОРК – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
- НИЖНЕТЕПЛОЕ и МИРОНОВСКИЙ – из станковых противотанковых гранатометов.
- ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Три раза ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- ПОПАСНУЮ — из минометов калибра 120 мм.
- КРАСНОГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
- АРТЕМА – из минометов калибра 120 мм., противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
- МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Дважды НОВОГРИГОРОВКУ — из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.
- Дважды НОВОАЛЕКСАНДРОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В прессцентре ООС информируют, к счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет. Украинские военные открывали ответный огонь для прекращения активности боевиков только в случае угрозы жизни военнослужащих.
"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", — отмечают украинские военные.
Напомним, российские боевики с оккупированных территорий 18 февраля обстреляли Счастье в Луганской области. Повреждения получили админздание пожарно-спасательной части. Также известно, что под обстрел на КПВВ попал гуманитарный конвой "Красного Креста".
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