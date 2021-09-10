Ситуация на Донбассе обостряется: боевики разгромили людям дома, а одного бойца ранили

Обстрелы зафиксированы по всей линии разграничения.
Накануне российско-оккупационные войска активизировались от Луганщины до Приазовье. Обстреливают не только позиции наших военных, но и накрыли тяжелым калибром около десятка населенных пунктов вдоль всей передовой.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 августа.
На Луганщине в Трехизбенке местные лишь чудом уцелели, когда из минометов и артиллерии русские наемники ударили по их домах — пострадали полтора десятка квартир.
В соседней Кряковке в результате артиллерийского обстрела у шести бойцов диагностировали контузии.
Более трех десятков тяжелых снарядов боевики выпустили по Верхнеторецком в Донецкой области — гражданским побило дома, а одному военному осколки залетели под бронежилет — с ранениями его эвакуировали.
Вместе с тем пресс-центр ООС сообщает, что за прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
- В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.
- Неподалеку Красногоровки противник дважды открывал огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
- Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
- В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.
- Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.