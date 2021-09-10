Ситуация на Донбассе обостряется: боевики разгромили людям дома, а одного бойца ранили

Ситуация на Донбассе обостряется: боевики разгромили людям дома, а одного бойца ранили

Обстрелы зафиксированы по всей линии разграничения.

Накануне российско-оккупационные войска активизировались от Луганщины до Приазовье. Обстреливают не только позиции наших военных, но и накрыли тяжелым калибром около десятка населенных пунктов вдоль всей передовой.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 августа.

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На Луганщине в Трехизбенке местные лишь чудом уцелели, когда из минометов и артиллерии русские наемники ударили по их домах — пострадали полтора десятка квартир.

В соседней Кряковке в результате артиллерийского обстрела у шести бойцов диагностировали контузии.

Более трех десятков тяжелых снарядов боевики выпустили по Верхнеторецком в Донецкой области — гражданским побило дома, а одному военному осколки залетели под бронежилет — с ранениями его эвакуировали.

Вместе с тем пресс-центр ООС сообщает, что за прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Красногоровки противник дважды открывал огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.

Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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