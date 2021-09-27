Ситуация на Донбассе обостряется: один боец подорвался, еще один ранен

Ситуация на Донбассе обостряется: один боец подорвался, еще один ранен

Боевики не прекращают обстрелы.

За прошедшие сутки, 26 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Однако интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, возросла.

Об этом сообщили в сводке ООС 27 сентября.

Российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вечером из стрелкового оружия оккупанты вели огонь в сторону Водяного, что на Приазовье, и дважды у Новолуганского.

Наши военнослужащие открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью, другой — огнестрельное осколочное ранение. Защитник находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Как сообщалось, в Луганской области российские оккупационные войска во время учений с артиллерийскими подразделениями обстреляли временно неподконтрольное село с мирными жителями. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в 19 веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Новости с фронта: на Донбассе погиб украинский военный - вечером оккупанты возобновили обстрелы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку