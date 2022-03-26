Ситуация на Донбассе: оккупанты безуспешно пытаются штурмовать населенные пункты региона

На большинстве направлениях россияне терпят значительные потери и отступают.
На Донетчине оккупанты пытались продвинуться вперед, однако не имели никакого успеха и снова понесли потери.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Как отмечается, враг сосредоточил усилия на содержании занятого положения и подготовке к наступлению. Однако при попытках продвинуться вперед россияне понесли потери.
Похожая ситуация в Мариуполе. Там диверсанты пытались занять центральную часть города, наносили авиационные удары и артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры.
Основные усилия россияне продолжают сосредоточиваться на захвате Попасной, Рубежного, и подготовке к наступлению на Северодонецк. Оккупанты штурмуют Авдеевское направление и пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, однако также безуспешно.
Подразделения Сил обороны Украины отразили попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха снова не получил, понес значительные потери и отступил.
На Таврическом направлении враг продолжает усиливать контроль над оккупированными территориями: проводит фильтрационные меры и делает попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.
Основные усилия украинские военные направили в защиту от продвижения врага в направлениях на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева. ВСУ также содержат определенные участки морского побережья, охраняют объекты критической инфраструктуры и освобождают временно оккупированные территории.
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