Ситуация на Донбассе: оккупанты безуспешно пытаются штурмовать населенные пункты региона

На большинстве направлениях россияне терпят значительные потери и отступают.

На Донетчине оккупанты пытались продвинуться вперед, однако не имели никакого успеха и снова понесли потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как отмечается, враг сосредоточил усилия на содержании занятого положения и подготовке к наступлению. Однако при попытках продвинуться вперед россияне понесли потери.

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Похожая ситуация в Мариуполе. Там диверсанты пытались занять центральную часть города, наносили авиационные удары и артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Основные усилия россияне продолжают сосредоточиваться на захвате Попасной, Рубежного, и подготовке к наступлению на Северодонецк. Оккупанты штурмуют Авдеевское направление и пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, однако также безуспешно.

Подразделения Сил обороны Украины отразили попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха снова не получил, понес значительные потери и отступил.

На Таврическом направлении враг продолжает усиливать контроль над оккупированными территориями: проводит фильтрационные меры и делает попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

Основные усилия украинские военные направили в защиту от продвижения врага в направлениях на Кривой Рог, Запорожье и обороне Николаева. ВСУ также содержат определенные участки морского побережья, охраняют объекты критической инфраструктуры и освобождают временно оккупированные территории.

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