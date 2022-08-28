Ситуация на Донбассе: оккупанты убили мирного жителя в Бахмуте

Российские захватчики продолжают обстреливать города.
За 27 августа россияне убили одного мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – написал он.
Стоит отметить, что в течение 26 августа российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донбасса. Обстрелами разрушены 66 гражданских объектов.
В ночь на 27 августа российские оккупанты обстреляли Славянск. Снаряды попали в район ж/д вокзала и в состав с керамической продукцией. Раненых и погибших среди мирных жителей города нет.
Как сообщалось, вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. В настоящее время на территории региона остается около 350 тысяч мирных жителей. За последние полгода свои дома покинули 3/4 населения.