Ситуация на Донбассе: оккупанты убили мирного жителя в Бахмуте

За 27 августа россияне убили одного мирного жителя Донбасса — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – написал он.

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Стоит отметить, что в течение 26 августа российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Донбасса. Обстрелами разрушены 66 гражданских объектов.

В ночь на 27 августа российские оккупанты обстреляли Славянск. Снаряды попали в район ж/д вокзала и в состав с керамической продукцией. Раненых и погибших среди мирных жителей города нет.

Как сообщалось, вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. В настоящее время на территории региона остается около 350 тысяч мирных жителей. За последние полгода свои дома покинули 3/4 населения.

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