"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой": Зеленский — о "безумных" потугах врага

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты на 80-й день войны не прекращают напрасных попыток показать хотя бы какую-нибудь победу.

Зеленский уверен, что постепенно враг покинет украинские земли.

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении 14 мая.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хоть какую-то победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают эти усилия. Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то же, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем кафиров уйти с украинской земли. Заставим уйти и с украинского моря", — отметил Зеленский.

Напомним, что российские войска в течение 14 мая несколько раз обстреляли из "Градов" границы Криворожского района Днепропетровской области.

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