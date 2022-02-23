Ситуация на Донбассе: почти 100 обстрелов, есть погибшие и раненые наши бойцы

Ситуация на Донбассе: почти 100 обстрелов, есть погибшие и раненые наши бойцы

В результате обстрела один украинский военный погиб.

За минувшие сутки, 22 февраля, на Донбассе боевики 96 нарушили режим тишины, 81 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили ТСН.ua в Генштабе, потери российско-оккупационных войск за минувшие сутки составили 13 человек:

безвозвратные (200) – 12 (1 – 1 омсбр 1 АК (небоевой, в результате отравления алкоголем), 3 – 3 омсбр 1 АК (1 – небоевые, обстоятельства уточняются), 8 – 11 омсп (1 – небоевые, обстоятельства уточняются),

санитарные (300) – 1 (1 – 9 омсп 1 АК (небоевой, в результате драки).

"В результате обстрела один украинский военный погиб. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. Пятеро военнослужащих получили боевую травму", — говорится в сообщении штаба ООС.

С начала текущих суток зафиксировано 15 нарушений, 14 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих с начала суток нет.

Счастье снова попало под обстрел. Снаряды падали рядом с домами. Ударили оккупанты также по Луганской ТЭС. Тяжелый снаряд попал в один из трансформаторов. Там мгновенно вспыхнул пожар – и огонь перекинулся еще на два соседних. Потушить пламя спасателям мешали постоянные обстрелы. А вечером в селе Муратово из-за обстрела загорелся жилой дом.

Во время вражеских обстрелов на передовой погиб один украинский защитник

Напомним, из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, вспыхнула Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала эвакуировать людей из города Счастье. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов они вынуждены прятаться в подвалах и не могут купить продукты питания.

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