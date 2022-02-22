Ситуация на Донбассе: почти полсотни обстрелов и раненый украинский военный

Ситуация на Донбассе: почти полсотни обстрелов и раненый украинский военный

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими. По состоянию на 17:00 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли:

Четыре раза СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

ГНУТОВО — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из противотанковых пушек МТ-12.

ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.

МАРЬИНКУ — из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз ВОДЯНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

БОГДАНОВКА – из минометов калибра 120 мм.

Дважды ТРЕХИЗБЕНКА – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Пять раз НОВОТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

СТАРОГНАТОВКА — из минометов калибра 120 мм.

ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

Дважды ГРАНИТНОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.

ЮЖНОЕ – из минометов калибра 82 мм.

Дважды ЗАЙЦЕВО — из минометов калибра 120 мм.

НОВОЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм.

НЬЮ-ЙОРК – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.

НОВОСЕЛОВКА — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

ЛОПАСКИНО — из артиллерии калибра 122 мм.

Дважды КРЫМСКОЕ – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.

СИЗОЕ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

ПРИЧЕПИЛОВКУ – из минометов калибра 82 мм.

Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.

НОВОЗВАНОВКУ — из минометов калибра 120 мм.

ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм.

ОПЫТНОЕ — из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в штабе.

Напомним:

Из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, горит Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков. Сотрудники, находящиеся на станции, эвакуированы в бомбоубежище.

Стали известны имена двух украинских защитников, погибших в результате вражеского обстрела Зайцева

Читайте также: