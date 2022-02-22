Ситуация на Донбассе: почти полсотни обстрелов и раненый украинский военный

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими. По состоянию на 17:00 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 47 нарушений, 30 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в вечерней сводке ООС.
Так, российско-оккупационные войска обстреляли:
- Четыре раза СЧАСТЬЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
- Позиции украинских защитников вблизи МАРИУПОЛЯ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- ГНУТОВО — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Три раза ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов.
- Дважды КРАСНОГОРОВКУ – из противотанковых пушек МТ-12.
- ЛОБАЧЕВО – из артиллерии калибра 122 мм.
- МАРЬИНКУ — из артиллерии калибра 122 мм.
- Пять раз ВОДЯНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- БОГДАНОВКА – из минометов калибра 120 мм.
- Дважды ТРЕХИЗБЕНКА – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Пять раз НОВОТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- СТАРОГНАТОВКА — из минометов калибра 120 мм.
- ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- Дважды ГРАНИТНОЕ — из артиллерии калибра 122 мм, станковых автоматических гранатометов.
- ЮЖНОЕ – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды ЗАЙЦЕВО — из минометов калибра 120 мм.
- НОВОЛУГАНСКОЕ — из минометов калибра 120 мм.
- НЬЮ-ЙОРК – из минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов, станковых противотанковых гранатометов.
- НОВОСЕЛОВКА — из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- ЛОПАСКИНО — из артиллерии калибра 122 мм.
- Дважды КРЫМСКОЕ – из станковых автоматических гранатометов, стрелкового оружия.
- СИЗОЕ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
- ПРИЧЕПИЛОВКУ – из минометов калибра 82 мм.
- Дважды СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов.
- НОВОЗВАНОВКУ — из минометов калибра 120 мм.
- ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм.
- ОПЫТНОЕ — из минометов калибра 82 мм.
В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное. Еще один военнослужащий получил боевое травмирование.
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — отметили в штабе.
Напомним:
Из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, горит Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков. Сотрудники, находящиеся на станции, эвакуированы в бомбоубежище.
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