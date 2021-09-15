Ситуация на Донбассе: раненый боец и тяжелая техника у линии разграничения

Ситуация на Донбассе: раненый боец и тяжелая техника у линии разграничения

В ОБСЕ насчитали более двух десятков реактивных систем залпового огня "Град".

Ситуация на Востоке остается напряженной. Так, накануне по поселку Пески, что возле оккупированного Донецка, враг открыл гранатометный огонь. Осколки ранили украинского военного — его доставили в больницу.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 15 сентября.

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Между тем миссия ОБСЕ зафиксировала скопления запрещенной Минском военной техники на временно оккупированной части Луганщины — наблюдатели насчитали более двух десятков реактивных систем залпового огня "Град".

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 14 сентября, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Близи Нью-Йорка российские наемники дважды обстреляли позиции наших военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов.

Во время обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Новости с фронта: враг открыл огонь по поселку Пески - осколки ранили украинского военного

Ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела, поддерживаемых Россией боевиков, погиб 27-летний матрос Артур Голуб из Житомирской области. Он находился в грузовике, в который попали оккупанты.

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