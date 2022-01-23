Ситуация на Донбассе: в результате вражеских обстрелов один военный ООС получил боевое травмирование

Воин находится в лечебном заведении.
За прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом в утренней сводке 23 января сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, недалеко от Травневого и непосредственно по населенному пункту Травневе враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Возле Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Кроме этого, противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-25.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
По состоянию на 7 утра 23 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Водяного оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что командование российских Вооруженных сил перебрасывают на оккупированную территорию Донбасса танки и самоходные артиллерийские установки.
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