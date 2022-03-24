Ситуация на Донбассе: ВСУ отбили с десяток атак, уничтожили вражескую технику и отправили две сотни оккупантов в ад

Ситуация на Донбассе: ВСУ отбили с десяток атак, уничтожили вражескую технику и отправили две сотни оккупантов в ад

В небе украинского Донбасса также сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника.

Группировка Объединенных сил в течение четверга успешно отразила 9 атак российских военных на Донетчине и Луганщине.

Об этом сообщает штаб ООС в четверг, 24 марта.

"В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем. Общие потери захватчиков составили более 200 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что российские войска сосредотачивают свои усилия на направлениях на Изюм, Марьинку, Мариуполь и на правом берегу Днепра в районе Херсона.

ВСУ освободили 30 временно оккупированных населенных пунктов в Киевской области

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