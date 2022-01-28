Ситуация на Донбассе: за прошедшие сутки со стороны оккупантов было зафиксировано два нарушения

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
За прошедшие сутки, 27 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения.
Об этом сообщили в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.
Кроме этого, недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.
По состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, 25 января в результате действий боевиков в зоне ООС два украинских защитника получили ранения.
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