Ситуация на Донбассе: за прошедшие сутки со стороны оккупантов было зафиксировано два нарушения

Ситуация на Донбассе: за прошедшие сутки со стороны оккупантов было зафиксировано два нарушения

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

За прошедшие сутки, 27 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения.

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Об этом сообщили в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.

Кроме этого, недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 25 января в результате действий боевиков в зоне ООС два украинских защитника получили ранения.

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