Ситуация на фронтах: эксперты заговорили о возможном наступлении на Николаев и обстрелы Сумщины и Запорожья

Ежедневные обстрелы в Запорожье и Харьковщине, а еще напряжение в Сумской и Днепропетровщине, заговорили о возможном наступлении на Николаев.

Враг атакует общины, где нет никаких военных объектов, россияне разрушают жилые дома, аграрные предприятия и объекты инфраструктуры, говорится я в ТСН.

Запорожье

Вражеские обстрелы в Запорожье не прекращаются. Сегодняшняя ночь не исключение – в общей сложности более десятка населенных пунктов подверглись массированным атакам.

В частности, снова ударили по Степногорску, Орехову, Новоданиловке и Малой Токмачке. Разрушены человеческие дома, пострадали фермерские хозяйства и объекты инфраструктуры, там, куда можно добраться, ремонтные бригады пытаются восстановить водоснабжение и электричество.

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В военно-гражданской администрации при этом уверяют, что вперед враг не продвигается, наоборот – появилось видео из оккупированного Мелитополя, где сегодня ночью, предварительно, «Хаймарсами», ВСУ накрыли сразу несколько мест временной дислокации российских войск.

Как сообщил городской голова Мелитополя, ВСУ попали по временным казармам россиян, разместившимся на промышленных площадках в разных районах города. Известно, что там хранилось большое количество боекомплекта, поэтому детонировало долго и довольно громко.

Предварительно речь идет о сотне демилитаризованных оккупантов, количество 300-х устанавливается. Уже известно, что мелитопольские госпитали переполнены.

Харьковщина

60-летний мужчина погиб в Харькове, когда попал под обстрел у подъезда своего дома. Только вышел на улицу и сразу же во двор попал снаряд. Еще одного человека ранило.

Первые взрывы харьковчане услышали в 10 часов, их было не менее 4. По данным областной военной администрации, под обстрелом в очередной раз оказался район Павлова поля. Его уже обстреливали массированно два дня назад. Это исключительно спальный район, никакой военной инфраструктуры там нет. От обстрела загорелся автомобиль, снова пострадали жилые дома. Десятки квартир остались без окон. Да и уже традиционно город обстреливали ночью из Белгорода. Сегодня оттуда россияне запустили 7 ракет С-300.

Зафиксировали попадание в харьковское предприятие. Кроме того, еще одна ракета попала в поселок Печенеги. Под развалинами собственного дома погибла 72-летняя женщина.

Днепропетровщина

Никопольский район под ежедневным огнем. Этой ночью россияне били по 4 селам района и не только из «Градов». По Каменскому выпустили две ракеты Ха-59.

Они попали в аграрное предприятие, где уничтожены четыре склада, электрощитовую, десяток единиц спецтехники, легковые автомобили. Поврежден с десяток удовлетворений. Взрывной волной выбило окна на насосной станции. А по Марганецкой громаде россияне выпустили более 20 реактивных снарядов.

Кроме того, накануне ужина враг обстрелял Красногригорьевскую громаду — повредил дачи, линия электропередач. Почти семь тысяч человек остались без воды.

В общей сложности Никопольский район уже более трех недель под почти ежедневными обстрелами. Враг бьет с противоположного берега Каховского водохранилища, с территории Запорожской атомной станции. Россияне разместили там оружие, понимая, что ВСУ не будут избивать по объекту радиационной опасности.

Николаев

И снова от обстрелов проснулся Николаев, из «Смерчей» россияне обстреляли окрестности города. Прошло без пострадавших, разрушения тоже незначительны. Враг открыл огонь за несколько минут до завершения продленного комендантского часа. Она продолжалась с ночи 5 августа. О ее результатах чиновники обещают сообщить впоследствии.

Сразу ряд западных источников, в том числе американский Институт исследования войны, пишут, что россияне начали наступление на Николаев, подступив вплотную к Василькам.

Сумщина

Без обстрелов не обошлось и на Сумщине — под огонь снова попали находящиеся населенные пункты либо на самой границе с Россией, либо в 10-15 километрах от него.

В течение суток враг гнал из артиллерии и минометов по пяти общинам. Все чаще россияне целят по жилому массиву и объектам инфраструктуры. Так в селе Павловка Белопольского общества повредили 6 домов, водонапорную башню и линию электропередач с трансформатором. Со вчерашнего дня местные жители – без света, продолжаются восстановительные работы.

В Новослободской громаде оккупанты попали в фермерское хозяйство и ангар с сельхозтехникой. А в Середино-Будской общине из-за обстрела очистных сооружений – вспыхнул пожар, который уже потушили.

Во всех случаях обошлось без потерпевших.

Донетчина

В Донецкой области российские войска при поддержке артиллерии и авиации пытались атаковать в районе Верхнекаменского и на юге области — в направлении Песков, Невельского, Авдеевки, но в боях понесли потери и отошли. Впоследствии наши подразделения заметили и обезвредили разведгруппы оккупантов в районах Бахмута. Также рашисты получили отпор в районе Марьинки и с потерями отступили. На юге страны захватчики ведут интенсивные обстрелы по населенным пунктам вдоль линии столкновения.

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