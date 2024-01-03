Ситуация на фронтах: где ВСУ отразили атаки и где продвинулись оккупанты (карты ISW)

Силы обороны Украины ведут ожесточенные бои с российскими войсками на нескольких направлениях. В частности, украинские войска дальше удерживают плацдарм на левом берегу Херсонщины и отбивают вражеские атаки в районе Крынок.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои на Харьковщине и Луганщине

Как демонстрируют опубликованные 2 января геолокационные кадры, оккупанты продвинулись к западу от Кармазиновки (11 км юго-западнее Сватового) и Площанки (15 км северо-западнее Кременной).

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Также состоялись позиционные бои 1 и 2 января северо-восточнее Купянска близ Синьковки и восточнее Петропавловки; юго-западнее Сватового вблизи Макеевки; к западу от Кременной у Тернов и Торского; к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

ВСУ, вероятно, ударили по району сосредоточения российского добровольческого отряда БАРС-16 "Кубань" в оккупированном Лисичанске Луганской области.

Карта боев в Луганской области

Ситуация на фронте в Донецкой области

Опубликованные 1 и 2 января геолокационные кадры свидетельствуют, что российские захватчики продвинулись на северную и восточную окраины Богдановки (к юго-западу от Бахмута).

А выложенные 31 декабря геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись к северу от Курдюмовки (юго-западнее Бахмута).

Карта боев вокруг Бахмута

По информации от украинских и российских источников, позиционные бои произошли северо-западнее Бахмута в районе Богдановки и Хромового, а также юго-западнее Бахмута в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Согласно выложенным 31 декабря геолокационным кадрам, российские войска якобы продвинулись к северо-западу от Степового (к северу от Авдеевки). Как заявил 2 января украинский военный обозреватель Константин Машовец, вражеские силы отступили после продвижения в направлении Бердычев. Он также указал, что Степовое – спорная серая зона.

Российские и украинские источники утверждают о позиционных боях северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердычев, Авдеевского коксохимического завода; у Степового; вблизи промзоны; возле Первомайского и Невельского.

Карта боев вокруг Авдеевки

Геолокационные кадры за 14 декабря и 1 января демонстрируют, что российская армия ранее несущественно продвинулась на северо-восточную окраину Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Источники Украины и РФ заявляли о позиционных боевых действиях вблизи Марьинки, Новомихайловки и Победы и в направлении Парасковеевки.

Карта боев в Донецкой области

Российские источники обвинили ВСУ в нанесении удара по гостинице "Донбасс Палас" в Донецке 1 января. Там погибли российские военные блоггеры. Российские государственные пропагандистские СМИ и официальные лица утверждали, что Силы обороны Украины якобы обстреляли Донецк сразу после полуночи 1 января. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявлял, что в результате ударов по центру Донецка было четверо погибших и 13 раненых. Власти РФ не предоставили информацию о погибших, лишь утверждая, что это гражданские лица.

Ситуация на южном фронте

1 и 2 января ВСУ и оккупанты продолжали позиционные бои на границе Донецкой и Запорожской областей. Подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

По данным российских и украинских источников, позиционные бои произошли к югу и юго-западу от Великой Новоселки близ Урожайного, к западу от Старомайорского, к северу от Приютного и к югу от Новодаровки.

Один из российских военных блоггеров 31 декабря заявил, что оккупанты якобы продвинулись в неопределенном районе между Новопрокоповкой и Вербовым. А 1 января российский "военкор" заявил, что украинские войска отбили неопределенные позиции к югу от Вербового.

Источники Украины и России заявили 1 и 2 января о позиционных боях к западу и югу от Роботиного, а также вблизи Вербового и Новофедоровки.

Карта боев в Запорожье

Российский милитариблогер заявил о сложных погодных условиях на западе Запорожской области. Как проинформировал Машовец, части российского 234 десантно-штурмового полка (ВДВ) и 136 отдельной гвардейской мотострелковой бригады продвигались к западу от Роботиного из Копани.

В течение 1 и 2 января позиционные бои продолжались на левобережье Херсонской области. Подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало. Украинские войска 1 января отразили несколько увеличенное количество российских наземных атак вблизи Крынок.

Российские войска 1 января атаковали планирующими бомбами FAB-1500 позиции украинских сил в Качкаровке.

Карта боев в Херсонской и Николаевской областях

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на утро 3 января, за сутки на фронте состоялись 57 боев. Украинские войска отразили ряд вражеских атак, в частности, возле Клищиевки и Роботиного. В то же время оккупанты дальше пытаются захватить Авдеевку.

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