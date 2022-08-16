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Ситуация на фронтах Украины 16 августа: карта боевых действий от британской разведки

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Ситуация на фронтах Украины 16 августа: карта боевых действий от британской разведки

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

По данным британской разведки, самые жестокие боевые действия происходят на Донбассе, но ВСУ держат оборону.

Российская армия ведет наступление на нескольких направлениях на Донбассе.

Соответствующую карту боевых действий в Украине опубликовало Минобороны Великобритании.

На Краматорском направлении оккупационные войска наступают в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – Ивано-Дарьевка.

Российские подразделения также вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка — Бахмутское и Стряповка — Соледар, но ВСУ остановили и отбросили противника назад. Продолжаются бои в таких направлениях как Покровское — Бахмутское и Горловка — Железное.

На Южнобужском направлении попытка россиян улучшить тактическое положение штурмами в направлении Зеленый Гай – Новогригоровка обернулась для оккупационных войск значительными потерями. Враг отступил.

На Северском направлении противник содержит подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей, а на Харьковском направлении привлек ствольную и реактивную артиллерию.

Напомним, наблюдатели рассказали о военной активности в Беларуси за сутки.

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