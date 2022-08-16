Ситуация на фронтах Украины 16 августа: карта боевых действий от британской разведки

По данным британской разведки, самые жестокие боевые действия происходят на Донбассе, но ВСУ держат оборону.
Российская армия ведет наступление на нескольких направлениях на Донбассе.
Соответствующую карту боевых действий в Украине опубликовало Минобороны Великобритании.
На Краматорском направлении оккупационные войска наступают в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – Ивано-Дарьевка.
Российские подразделения также вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка — Бахмутское и Стряповка — Соледар, но ВСУ остановили и отбросили противника назад. Продолжаются бои в таких направлениях как Покровское — Бахмутское и Горловка — Железное.
Неверно и безнадежно уничтожение Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 16, 2022
Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine — 16 August 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/j05CkcFL8O
На Южнобужском направлении попытка россиян улучшить тактическое положение штурмами в направлении Зеленый Гай – Новогригоровка обернулась для оккупационных войск значительными потерями. Враг отступил.
На Северском направлении противник содержит подразделения вооруженных сил РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей, а на Харьковском направлении привлек ствольную и реактивную артиллерию.
Напомним, наблюдатели рассказали о военной активности в Беларуси за сутки.
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