Ситуация на фронтах Украины: где атакует враг и что делают ВСУ (карта)

Украинские военные прибегают к ограниченным контратакам на западе Донецкой области.

По данным на карте войны в Украине, российские войска пытаются наступать в Донецкой области, а ВСУ отражают вражеские атаки.

Соответствующую карту опубликовало в Сети 10 мая Минобороны Великобритании.

Российские оккупанты на востоке Украины сосредоточивают свои усилия на четырех направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Самые тяжелые бои по-прежнему происходят за Бахмут и Марьинку.

Также читайте Карта с военными объектами России в Крыму опубликована в Сети: собрано 223 точки

Украинские военные прибегают к ограниченным контратакам на западе Донетчины.

Что касается ситуации в Луганской области, то там продолжаются боевые столкновения. Захватчики пытаются атаковать северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Враг успеха не имеет.

На Херсонщине и Запорожье российская армия дальше не продвигается, однако продолжает обстреливать всю линию фронта.

Ситуация на фронте 10 мая

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, разгромив несколько российских рот, сообщил в ночь на 10 мая командир тактической группы "Азов", входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Билецкий. Так, удалось освободить территорию в ширину 3 км и в глубину 2,6 км.

Американские аналитики сообщили, что украинские войска могли достичь дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.

За сутки 9 мая Силы обороны Украины уничтожили почти роту российских военных и восемь единиц их техники на Таврическом направлении.

Три километра освобождены: ВСУ раздавили позиции россиян на южных подступах у Бахмута

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.