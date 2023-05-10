Ситуация на фронтах Украины: где атакует враг и что делают ВСУ (карта)

Украинские военные прибегают к ограниченным контратакам на западе Донецкой области.
По данным на карте войны в Украине, российские войска пытаются наступать в Донецкой области, а ВСУ отражают вражеские атаки.
Соответствующую карту опубликовало в Сети 10 мая Минобороны Великобритании.
Российские оккупанты на востоке Украины сосредоточивают свои усилия на четырех направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Самые тяжелые бои по-прежнему происходят за Бахмут и Марьинку.
Украинские военные прибегают к ограниченным контратакам на западе Донетчины.
Что касается ситуации в Луганской области, то там продолжаются боевые столкновения. Захватчики пытаются атаковать северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Враг успеха не имеет.
На Херсонщине и Запорожье российская армия дальше не продвигается, однако продолжает обстреливать всю линию фронта.
Ситуация на фронте 10 мая
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, разгромив несколько российских рот, сообщил в ночь на 10 мая командир тактической группы "Азов", входящей в 3-ю ОШБр, Андрей Билецкий. Так, удалось освободить территорию в ширину 3 км и в глубину 2,6 км.
Американские аналитики сообщили, что украинские войска могли достичь дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки.
За сутки 9 мая Силы обороны Украины уничтожили почти роту российских военных и восемь единиц их техники на Таврическом направлении.
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