Ситуация на фронте 15 декабря: в Генштабе рассказали, где больше всего боестолкновений

На линии боевого столкновения ситуация остается сложной, Вооруженные Силы Украины продолжают усилия, направленные на срыв наступательных планов российских войск и уничтожение их личного состава и техники. Враг несет значительные потери, но продолжает атаковать на нескольких участках линии фронта.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Всего с начала суток произошло 152 боестолкновения. Основная активность фиксируется на Северском, Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.

Что происходит на фронт

Северское направление

Подразделения Сил обороны отразили 10 атак российских войск, бои продолжаются в 14 точках вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

Под обстрел попал Северск от вражеской авиации.

Харьковское направление

Противник пытается создать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, Волчанска и Тихого.

Вражеские авиаудары потерпели Барановка и Шопине.

Купянское направление

Российские войска четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районах Загрызового и Лозовой, три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Лиманское направление

Оккупанты совершили 7 атак на позиции украинских сил вблизи Новогоровки, Грековки, Тернов и Твердохлебового.

Краматорское направление

Враг совершил три атаки в районах Временного Яра и Ступочек, но силы обороны выдерживают давление.

Торецкое направление

7 атак на позиции ВСУ в районах Торецка и Щербиновки Две атаки были отбиты, бои продолжаются. Враг активно использует бомбардировочную авиацию, под обстрелы попало Крымское.

Покровское направление

В течение дня противник совершил 20 попыток атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки и других населенных пунктов. Силы обороны отбили 13 атак, семь боеприкосновений еще продолжаются.

Враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по Александрополю и сбросил авиабомбы на Николаевку.

Кураховское направление

Противник атаковал 23 раза в районах Старых Тернов, Солнце, Зари, Курахово и Успеновки отбито, бои продолжаются.

Времевское направление

Произошло 13 боеприкосновений в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Трудового и других 12 атак отбиты, бои продолжаются.

Ореховское направление

Противник продолжает обстреливать гражданские объекты на подконтрольной Украине территории, целенаправленно атакуя инфраструктуру и населенные пункты.

Приднепровское направление

Дважды безуспешно россияне пытались штурмовать украинские позиции.

Операция в Курской области

Операция в Курской области продолжается, вражеские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по своей территории. Украинские войска сегодня отразили 11 атак российских войск, боевые действия продолжаются в 17 локациях.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 292 боевых столкновения Больше всего боев произошло в Курской области РФ.

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