Ситуация на фронте 15 декабря: в Генштабе рассказали, где больше всего боестолкновений

Вооруженные Силы Украины активно удерживают позиции, срывают наступательные планы противника.
На линии боевого столкновения ситуация остается сложной, Вооруженные Силы Украины продолжают усилия, направленные на срыв наступательных планов российских войск и уничтожение их личного состава и техники. Враг несет значительные потери, но продолжает атаковать на нескольких участках линии фронта.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Всего с начала суток произошло 152 боестолкновения. Основная активность фиксируется на Северском, Кураховском, Покровском и Времевском направлениях.
Что происходит на фронт
Северское направление
Подразделения Сил обороны отразили 10 атак российских войск, бои продолжаются в 14 точках вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
Под обстрел попал Северск от вражеской авиации.
Харьковское направление
Противник пытается создать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, Волчанска и Тихого.
Вражеские авиаудары потерпели Барановка и Шопине.
Купянское направление
Российские войска четыре раза штурмовали позиции ВСУ в районах Загрызового и Лозовой, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
Лиманское направление
Оккупанты совершили 7 атак на позиции украинских сил вблизи Новогоровки, Грековки, Тернов и Твердохлебового.
Краматорское направление
Враг совершил три атаки в районах Временного Яра и Ступочек, но силы обороны выдерживают давление.
Торецкое направление
7 атак на позиции ВСУ в районах Торецка и Щербиновки Две атаки были отбиты, бои продолжаются. Враг активно использует бомбардировочную авиацию, под обстрелы попало Крымское.
Покровское направление
В течение дня противник совершил 20 попыток атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки и других населенных пунктов. Силы обороны отбили 13 атак, семь боеприкосновений еще продолжаются.
Враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по Александрополю и сбросил авиабомбы на Николаевку.
Кураховское направление
Противник атаковал 23 раза в районах Старых Тернов, Солнце, Зари, Курахово и Успеновки отбито, бои продолжаются.
Времевское направление
Произошло 13 боеприкосновений в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Трудового и других 12 атак отбиты, бои продолжаются.
Ореховское направление
Противник продолжает обстреливать гражданские объекты на подконтрольной Украине территории, целенаправленно атакуя инфраструктуру и населенные пункты.
Приднепровское направление
Дважды безуспешно россияне пытались штурмовать украинские позиции.
Операция в Курской области
Операция в Курской области продолжается, вражеские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по своей территории. Украинские войска сегодня отразили 11 атак российских войск, боевые действия продолжаются в 17 локациях.
Напомним, за прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 292 боевых столкновения Больше всего боев произошло в Курской области РФ.
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