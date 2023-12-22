Ситуация на фронте 22 декабря: ВСУ отразили ряд атак, произошло почти сто боевых столкновений

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины отразили ряд атак российских оккупантов на разных направлениях. В частности, на Купянском и Бахмутском. Кроме того, украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма в Херсонском направлении.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 декабря.

В целом враг нанес один ракетный и 61 авиационный удар, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 28 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка Харьковской области; Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Торецк, Авдеевка, Веселое, Новомихайловка Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Преображенка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага вблизи Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три боеприпаса и артиллерийское средство противника.

Как сообщалось, ночью на 22 декабря РФ ударила по Украине беспилотниками. оккупанты применили 28 "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены.

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