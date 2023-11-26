Ситуация на фронте 26 ноября: ВСУ удерживают занятые позиции на левобережье Днепра

Вооруженные силы Украины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра. Оккупационная армия РФ пытается окружить Авдеевку в Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 ноября.

Всего враг нанес четыре ракетных и 109 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли воздушный удар по Украине, применив 87 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, в эти сутки оккупанты снова атаковали наше государство ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация о последствиях уточняется.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Терны, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия " на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.

На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, пункт управления и боеприпасов противника.

Напомним, Виталий Барабаш рассказал о третьей волне наступления на Авдеевку. По его словам, войска РФ не прекращают штурмовые действия, оккупанты просто лезут со всех сторон.

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