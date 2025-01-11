Ситуация на фронте: аналитики сообщили, где наступают россияне

Сложнее всего, по данным экспертов, на Купянском направлении.

Продолжаются боевые действия на фронте Украины. Оккупанты продвинулись к Купянску, а также близ Волчанска.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Какая ситуация на основных направлениях:

В Харьковской области российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Харькова, вблизи Старицы и Волчанска, однако не имели никакого подтвержденного продвижения. 10 января россияне заявляли, что незначительно продвинулись поблизости от Волчанска, но аналитики не нашли этому подтверждение.

российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Харькова, вблизи Старицы и Волчанска, однако не имели никакого подтвержденного продвижения. 10 января россияне заявляли, что незначительно продвинулись поблизости от Волчанска, но аналитики не нашли этому подтверждение. На Купянском направлении оккупанты немного продвинулись северо-западнее Орлянки. Они также продолжали наступление вблизи Купянска – у Западного, Петропавловки и Кучеровки. Кроме того, россияне продолжали пробовать наступать в направлении Боровой. Однако аналитики не подтверждают продвижения.

оккупанты немного продвинулись северо-западнее Орлянки. Они также продолжали наступление вблизи Купянска – у Западного, Петропавловки и Кучеровки. Кроме того, россияне продолжали пробовать наступать в направлении Боровой. Однако аналитики не подтверждают продвижения. Российские войска 9 и 10 января совершили наземные атаки вблизи Белогоровки, северо-восточнее Северского, но не продвинулись. Однако продвижение врага зафиксировали в направлении Часов Яра – восточнее Ступочек. Россияне заявляли, что якобы имеют успехи недалеко от третьего и четвертого цехов Временноярского огнеупорного комбината. У ISW не нашли доказательств этому.

Ранее сообщалось, что россияне оккупировали Курахово.

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