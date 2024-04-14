Ситуация на фронте: Генштаб назвал два направления, где враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений

Всего враг нанес 8 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Во время 781 суток широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины зафиксировано 42 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе 14 апреля.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреливают населенные пункты с территории РФ, а также увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"Противник нанес авиационных ударов в районе населенного пункта Хлебороб Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч Черниговской области; Новая Гута, Волфине, Локня, Мирополье и Степок Сумской области", — сообщили в Генштабе .

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Семеновка и Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное и Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации четырежды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Красное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток совершил безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений.

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