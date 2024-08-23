Ситуация на фронте: Генштаб назвал направление, где больше всего боев

На фронте за прошедшие сутки всего зафиксировано 144 боевых столкновения. Горячее всего было на Покровском направлении, где враг более полусотни раз шел на штурм.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении произошли две вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло пятнадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также агрессор пять раз атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 11 штурмов в районах восьми разных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.

На Северском направлении украинские защитники отражали семь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз. Концентрировали усилия в районах Ивановского и Часов Яра. Возле последнего действовали при поддержке штурмовой авиации – выпустили 22 неуправляемых авиационных ракеты.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Нелиповки, Нью-Йорка, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 53 атаки в районах одиннадцати разных населенных пунктов. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Новогродовки, Николаевки, Птичьего и в сторону Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 20 попыток захватчиков продвинуться вперед у Красногоровки, Константиновки и Карловки.

На Времивском направлении противник совершил шесть атак в сторону Угледара, Раздольного и Урожайного. Также штурмовал наши позиции, выдвигаясь со стороны Владимировки.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Враг штурмовых и наступательных действий не совершал. Нанес авиаудары по районам Новоандреевки, Новоданиловки, Новодаровки и Пятихаток.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие. Продолжается операция Сил обороны в Курской области.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не прекращают попыток давления на позиции украинских защитников на Донбассе, в том числе на Покровском направлении. С некоторых участков поля боя ВСУ были вынуждены отступить, чтобы не попасть в окружение.

Взрывы артиллерии уже под городами! Мирноград и Покровск пустеют

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