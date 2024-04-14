Ситуация на фронте: Генштаб назвал направление, где выросло количество вражеских атак

За прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый, Опытное, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены девять атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении захватчики шесть раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил три безуспешных атаки позиций наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления, 2 наземных станциях управления БпЛА и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Читайте также: