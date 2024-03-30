Ситуация на фронте: Генштаб назвал направления, где россияне атаковали больше всего

ВСУ отразили все вражеские атаки.
За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не совершал.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки в районах населенных пунктов Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка и Водяное Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг пытался выбить три раза атакующие позиции наших войск.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двум средствам противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.
Напомним, ранее командир батальона беспилотников третьей ОШБр Вадим Мазевич сообщил, что на Авдеевском направлении появились новые подразделения россиян, использующих другую тактику ведения боя.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возле Авдеевки россияне изменили тактику! Подходят к украинцам вплотную
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